Ct Croazia: "Modric in questo momento è il miglior giocatore del mondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zlatko Dalic, ct della Croazia vicecampione del Mondo, parla oggi a La Gazzetta dello Sport sottolineando ancora una volta l'importanza di Luka Modric: "In questo momento il miglior giocatore del mondo. Gli mancava ancora qualcosa e al Mondiale lo ha trovato. Per noi è fondamentale, ma preferisco parlare del gruppo, che in Russia è stato la nostra vera forza. Che cosa è rimasto del sogno di luglio? Ora per noi è tutto difficile, la gente si aspetta tantissimo. In un torneo come il Mondiale contano tanti fattori, abbiamo vinto due volte ai rigori, sono i dettagli a farti andare avanti oppure mandarti a casa. L’importante è ripartire, dare continuità. Il mio obiettivo è qualificare la squadra per gli Europei".