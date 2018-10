Dall'Inghilterra: Sarri ha scaricato Morata. Ora il Chelsea cerca una punta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emergono importanti novità dall'Inghilterra in merito al futuro di Alvaro Morata. Nel corso di un confronto tra Maurizio Sarri e la dirigenza del Chelsea, scrive il tabloid 'The Sun', sono emersi i dubbi di ambo le parti sul rendimento del centravanti spagnolo. Per il manager italiano difficilmente l'ex Juventus potrà essere la punta ideale per puntare al titolo e, per questo motivo, già a gennaio i blues potrebbero andare alla ricerca di un grande numero 9 in giro per l'Europa. E Morata? Scaricato dalla guida tecnica, non è escluso che possa cambiare presto maglia.