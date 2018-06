Dalla panchina del Real a quella del St. Mirren: la strana estate di Guti

“Chiesa è appetito da tanti, bisognerà vedere. Confermo che piace molto anche all’Inter, so che i nerazzurri sono fortemente interessati. Bisognerà vedere che offerte arriveranno, dall’Italia e dall’estero. Anche se mi risulta voglia restare in Serie A”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente...

Siviglia, lo United prova il sorpasso sul Barcellona per Lenglet

Man United, Dalot si presenta: "Non vedo l'ora di lavorare con Mourinho"

Tottenham, 65 milioni al Manchester United per arrivare a Martial

Liverpool, clamoroso retroscena di AS: Salah offerto al Barcellona

Leicester, fumata bianca per Evans: pagata la clausola al WBA

Germania, Neuer torna titolare. Ter Stegen: "Delusione per me"

In Inghilterra sono sicuri: il Real Madrid ha deciso. Tutto su Conte

Real Madrid, Borja Mayoral in uscita: c'è il Levante

Chelsea, testa a testa Blanc-Luis Enrique. Lo spagnolo è in pole

Atletico Madrid, trattativa per Lemar: il Monaco chiede 80 mln

