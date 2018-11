Dalla Turchia, il Sivasspor pensa a Bolt per la seconda parte di stagione

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Secondo quanto riportato dall'emittente TRT World, il Sivasspor, club turco, avrebbe contattato il velocista otto volte campione Olimpico Usain Bolt per inserirlo in rosa nella seconda parte della stagione. Il giamaicano sta cercando da mesi una possibilità per diventare un calciatore professionista e potrebbe prendere in seria considerazione questa opzione.