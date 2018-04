Dalle sconfitte al viaggio in Italia: i motivi della rottura Montella-Siviglia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vincenzo Montella è ormai ai ferri corti con il Siviglia e Marca svela il retroscena che avrebbe fatto precipitare la situazione: l'ex tecnico del Milan, dopo la batosta in finale di Copa Del Rey (5-0 contro il Barcellona) e un colloquio con il presidente Castro e il ds Arias, sarebbe tornato in Italia per due giorni, lasciando la squadra a riposo. Il viaggio era programmato da tempo, ma l'atteggiamento non è piaciuto ai dirigenti del club andaluso. Il Siviglia non vince da ben nove partite, una serie negativa che non si verificava dal 2010.