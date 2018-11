Dani Alves: "Non posso smettere senza aver giocato in Premier League"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Non è possibile che io chiuda la mia carriera senza giocare in Premier League". Parola di Dani Alves. Il terzino brasiliano del PSG, ex Barcellona e Juventus, ha chiarito la sua intenzione di confrontarsi col calcio d'oltremanica, da calciatore o magari allenatore: "Di sicuro, è il calcio più bello al mondo. Anzitutto, il rispetto dei tifosi nei confronti dei giocatori e poi per la passione che si mette in campo. Se potessi giocarci sarebbe perfetto, ma in ogni caso ci andrò, in un modo o nell'altro".