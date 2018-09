© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da EkstraBladet.dk l'ex giocatore della Juventus, Nicklas Bendtner, sarebbe stato arrestato. Dopo una notte passata in un night club a Copenaghen, Bendtner avrebbe avuto un alterco con un tassista, colpendolo e procurandogli la rottura della mascella. Non sono arrivate smentite da parte del Rosenborg, titolare del cartellino mentre ha parlato il portavoce della compagnia di Taxi per la quale lavora la vittima di Bendtner: "Siamo stati avvisati del problema e il tassista ci ha detto che il protagonista era Bendtner. Siamo tutti molto scossi. E questo vale per tutti gli operatori del settore. La polizia di Copenaghen ci ha confermato di aver ricevuto una segnalazione per un atto di violenza perpetrato nei confronti di un tassista alle 2:41 della notte".