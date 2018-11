Danny Blind su De Ligt: "Gli consiglio di restare un altro anno all'Ajax"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Danny Blind, ex CT dell'Olanda, ha parlato a Tuttosport dell'esplosione di Matthijs De Ligt, che ha fatto esordire in Nazionale il 27 marzo 2017, il più giovane di sempre dagli anni '30: "Non fu una decisione complicata, anche perché avevo molti difensori infortunati per il match contro la Bulgaria. Non mi ha sorpreso la sua esplosione, a 17 anni si vedeva che era un grande talento. Il fatto che sia capitano dell'Ajax a 19 anni è eccezionale e dimostra la sua personalità. È speciale, è un centrale davvero completo; la mia speranza è che resti un anno in più ad Amsterdam e vada via solo se si sentirà pronto al 100%".