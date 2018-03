De Boer risponde a Mourinho: "Un miliardo speso e gioca così"

Il portoghese l'aveva definito "peggior tecnico della Premier"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - L'occasione di vendicarsi è arrivata nel giro di 48 ore e Frank De Boer l'ha colta al volo. A Josè Mourinho, che l'aveva definito "il peggior tecnico nella storia della Premier League", l'olandese ha replicato: "ha speso quasi un miliardo di sterline e le sue squadre giocano così". Lo schizzo di veleno è partito pochi minuti dopo l'eliminazione dalla Champions del Manchester United ad opera del Siviglia, capace di vincere 2-1 all'Old Trafford. La polemica tra Mourinho e De Boer era iniziata con le critiche di quest'ultimo allo SpecialOne per la gestione del giovane attaccante dello United, Marcus Rushford: "Peccato sia allenato da Mourinho". Il portoghese non aveva gradito replicando: "De Boer - cinque partite, cinque sconfitte e zero gol con il Crystal Palace - dice che non è un bene per Rashford avere un allenatore come me perché la cosa più importante per me è vincere. Se fosse stato allenato da lui, invece, avrebbe imparato solo come si perde".