Defoe, un tatuaggio per ricordare Bradley: "Per te amico mio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jermain Defoe non dimentica Bradley Lowery. Legato da uno stretto rapporto d'amicizia con il piccolo tifoso del Sunderland, che ha perso la propria battaglia contro il cancro, l'attaccante inglese oggi in forza al Bournemouth gli ha reso omaggio ad un anno e mezzo dalla sua scomparsa. "Per te, mio migliore amico", l'annuncio social di Defoe che si è fatto tatuare sul polso destro il nome dell'amico Brad. La storia del piccolo Bradley, scomparso all'età di 6 anni nel luglio 2017 a causa di un neuroblastoma, aveva fatto il giro del mondo quando lo stesso Defoe lo aveva portato con sé in campo a Wembley per la sfida tra Inghilterra e Lituania.