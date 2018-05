Del Bosque: "Spagna migliorata pur mantenendo una filosofia precisa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex ct della Spagna Vicente Del Bosque ha parlato a As del nuovo corso del calcio iberico: "Il calcio spagnolo è migliorato in tanti aspetti. Ciò che mi ha sorpreso è che recentementei nostri giocatori e i nostri allenatori stanno trionfando anche all'estero, penso ad esempio a Emery e Guardiola. Inoltre abbiamo rotto con i complessi del passato. Ad esempio la Germania non è più un tabù. Ciò che mi piace di questa generazione di calciatori è che sta proseguendo la strada tracciata dalla generazione precedente. E questo è un bene, perché è una filosofia molto caratteristica".