Dembelé salta l'Inter: il Tottenham perde il centrocampista fino al 2019

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ennesima tegola per il Tottenham, martoriato dagli infortuni in questa prima parte di stagione: l'ultima vittima è Mousa Dembelé, ai box almeno fino alla fine dell'anno per via della lesione al legamento della caviglia destra rimediato nel match con il Wolverhampton. E dunque assente per la sfida di Champions League contro l'Inter del 28 novembre. Per un giocatore perso, Mauricio Pochettino ne riabbraccia due: Eric Dier e Victor Wanyama, infatti, sono tornati a lavorare in gruppo. Continua, infine, la riabilitazione di Jan Vertonghen e Danny Rose. Lo riportano i canali ufficiali degli Spurs.