Dep. La Coruna, Seedorf: "C'è tanto da giocare ma dobbiamo migliorare"

In un'intervista rilasciata a Marca, il tecnico del Deportivo La Coruna Clarence Seedorf ha parlato della sua avventura sulla panchina del club spagnolo: "Sono giorni molto intensi, con molto lavoro, con situazioni complicate e con molti aspetti da correggere e implementare. La verità è che non mi aspettavo che fosse così difficile ottenere una vittoria. Sì, è vero che abbiamo fatto delle buone partite dove meritavamo di vincere anche con più di una differenza reti, ma in altre abbiamo commesso degli errori che ci sono costati molto caro come con Girona e Getafe. Salvezza? Ci sono 9 partite rimaste, 27 punti, molto ancora da giocarci, è troppo presto per saperlo".