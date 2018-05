Deportivo La Coruna B, l'ex viola Munua non sarà più l'allenatore

© foto di Giacomo Morini

Gustavo Munua, ex portiere della Fiorentina, non è più il tecnico del Deportivo La Coruna B. Il suo contratto scadrà il 30 giugno ma l'accordo non sarà rinnovato. Con Munua comunque la squadra è riuscita a salire nella seconda divisione spagnola (ma il La Coruna A è retrocesso e dunque non potrà disputare questo torneo il prossimo anno)