Serie A, live dai campi - Frosinone, Campbell in gruppo

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della quarta giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA BOLOGNA CAGLIARI CHIEVO VERONA EMPOLI FIORENTINA FROSINONE Allenamento mattutino al Benito Stirpe per...