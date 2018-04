DFB Pokal, l'Eintracht batte lo Schalke e vola in finale contro il Bayern

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niko Kovac sfiderà il proprio futuro nell'ultimo atto della DFB Pokal, la Coppa di Germania. Il suo Eintracht Francoforte ha infatti battuto in trasferta lo Schalke 04 conquistando la finale contro il Bayern Monaco, prossimo club allenato dal tecnico croato. A decidere la gara un gol di Jovic al 75° con i rossoneri che giocano in 10 gli ultimi dieci minuti resistendo al ritorno dei padroni di casa che però non trovano la rete del pari.