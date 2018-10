Dg Barcellona: "Vidal ha mancato di rispetto ai compagni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervista rilasciata al quotidiano Sport, il dg del Barcellona Pep Segura parla anche della situazione di due giocatori in particolare. In primis Arturo Vidal, autore di uno sfogo dopo il poco minutaggio ottenuto nelle prime gare della stagione: "Ha mancato di rispetto ai suoi compagni di squadra, ma sono sicuro che si farà perdonare. Malcom? Non ha nessun problema con il tecnico, presto avrà più spazio".