Dieci su dieci per il PSG: Buffon spettatore nel pokerissimo all'Amiens

Pokerissimo del Paris Saint-Germain contro l'Amiens. Nella decima giornata di Ligue 1 la squadra di Tuchel ha dilagato grazie alle reti di Marquinhos (12'), Rabiot (42'), Draxler (80'), Mbappé (82') e Diaby (87'). Solo panchina per Gianluigi Buffon. Dieci vittorie su dieci per il PSG, già primo in classifica a +11 punti sul Lille secondo (una gara in meno).

Questo il programma completo della decima giornata di Ligue 1:

19.10 20:45 - Lione-Nimes 2-0

20.10 17:00 - PSG-Amiens 5-0

20.10 20:00 - Caen-Guingamp

20.10 20:00 - Dijon-Lilla

20.10 20:00 - Nantes-Tolosa

20.10 20:00 - Reims-Angers

20.10 20:00 - Strasburgo-Monaco

21.10 15:00 - Montpellier-Bordeaux

21.10 17:00 - St. Etienne-Rennes

21.10 21:00 - Nizza-Marsiglia