Diego Costa cancella Conte: l'ex Chelsea oscura il suo ex tecnico

Il rapporto con Antonio Conte non è mai stato idilliaco, per questo l'attaccante ha salutato il Chelsea per tornare all'Atletico Madrid. Diego Costa, ieri sera, ha confermato di non avere in simpatia il tecnico italiano: in occasione della sfida tra Barcellona e Chelsea, poi stravinta dai blaugrana, ha pubblicato una storia Instagram con lo schema grafico della formazione dei blues, oscurando però il nome dell'ex mister della Nazionale italiana.