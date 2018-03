Dinamo Kiev, Kadar: "Lazio grande squadra, resta la favorita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Dinamo Kiev Tamas Kadar ha parlato ai canali ufficiali del club ucraino, come riportato da Lalaziosiamonoi.it: "La Lazio è un’avversaria difficile, una delle migliori formazioni in Italia con tanti top players in squadra. Come successo a Roma ci attende una partita complicata. Certamente abbiamo ottenuto un buon risultato in trasferta, ma ci sono ancora 90 minuti davanti e dobbiamo combattere sul campo con la maggior concentrazione possibile. Speriamo, anche grazie al supporto dei nostri tifosi, di conquistare un risultato positivo e qualificarci per il turno successivo. Non so se la Lazio cambierà qualcosa. Noi cercheremo di ripetere la partita dell’andata, pur con qualche differenza visto che non ci saranno giocatori come lo squalificato Garmash. Questo comunque è compito dell’allenatore, io devo soltanto dare il mio contributo per ottenere un risultato positivo. Giocare la prima gara in trasferta è sempre positivo perché, se riesci a segnare, automaticamente diventi la favorita. Ma secondo me in questo confronto è la Lazio a restare favorita. Certo il risultato dell’andata è confortante, tuttavia bisogna giocare come se fossimo 0-0. Dobbiamo scendere in campo con la mente libera senza pensare alla gara di Roma e cercando di ripetere le stesse cose".