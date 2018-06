Dopo Kane il Tottenham prepara un altro maxi rinnovo: tocca ad Alli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il maxi rinnovo di Harry Kane, potrebbe non essere finita in casa Tottenham. La formazione allenata da Mauricio Pochettino, tecnico che peraltro è ambito dal Real Madrid nonostante la firma messa da poco sul contratto con gli Spurs, dovrebbe rinnovare anche con Dele Alli. Ventidue anni, centrocampista con spiccate doti offensive e perno già della Nazionale inglese, secondo il London Evening Standard il Tottenham preparerebbe per lui un maxi accordo da 100mila sterline a settimana.