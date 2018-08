Doppietta Mbappé, rimonta PSG a Guingamp. In campo anche Buffon

© foto di Insidefoto/Image Sport

La difesa è ancora mal assortita, ma nonostante ciò il PSG riesce ad uscire con i tre punti dallo Stade du Roudourou. Il Guingamp era passato in vantaggio con Roux, poi nella ripresa il rimontone: Neymar su rigore prima dello scatenato Mbappé negli ultimi dieci minuti con una doppietta. In campo anche Gianluigi Buffon, preferito nuovamente ad Areola. Finisce 3-1, due vittorie su due per la formazione di Thomas Tuchel.

Il programma della giornata di Ligue 1

Amiens-Montpellier (18/08, ore 20)

Caen-Nizza (18/08, ore 20)

Dijon-Nantes (18/08, ore 20)

Monaco-Lille (18/08, ore 20)

Rennes-Angers (18/08, ore 20)

Strasburgo-Saint Etienne (19/08, ore 15)

Tolosa-Bordeaux (19/08, ore 17)

Nimes-Olympique Marsiglia (19/08, ore 21)