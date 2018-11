Dortmund, Favre: "Altético da 7-8 anni al top. Bayern? Non ci penso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atlético Madrid: "Sappiamo che sarà una sfida difficile e che i dettagli possono fare la differenza. All'andata sull'1-0 per noi l'Atlético ha sfiorato il pari, trovando il palo e poteva cambiare la partita. Sono da sette-otto anni uno dei migliori club in Europa. La partita contro il Bayern sabato? Penso solo all'Atlético. Ovviamente da allenatore devi guardare avanti ma sono concentrato nel preparare al meglio questa partita".