Dortmund, sul wonder boy Sancho il Man.City ha il diritto di prelazione

Il nuovo wonder boy del calcio inglese è Jadon Sancho, primo millennial convocato nella nazionale maggiore inglese. Il talento del Borussia Dortmund potrebbe tornare in futuro al Manchester City, club nel quale è cresciuto. A precisarlo Sebastian Kehl, oggi dirigente proprio del BVB. Legato con i gialloneri fino al 2022, su Sancho c'è ancora un diritto di prelazione da parte dei citizens. Cosa non da sottovalutare per il Dortmund, che se dovesse cedere il giocatore ad altro club dovrebbe versare il 15% dell'importo proprio al City.