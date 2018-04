Dugarry attacca Neymar: "E' un egoista, sta sputando sul PSG"

Nonostante la vittoria del campionato francese da parte del Paris Saint-Germain, non si placano le polemiche attorno alla stella dei transalpini, Neymar, il quale non ha potuto partecipare ai festeggiamenti della squadra. L'ex Santos - in Brasile per recuperare dopo l'intervento chirurgico per la frattura al quinto metatarso del piede destro - era infatti impegnato in una partita di poker online con alcuni amici, resa pubblica su Instagram. Un gesto che ha irritato sia i tifosi, sia la stessa società francese. A rincarare la dose, poi, ci ha pensato l'ex attaccante Christophe Dugarry, che ha criticato Neymar ai microfoni di RMC: "Come ha potuto Neymar restare in Brasile mentre i suoi compagni vincevano il titolo? Credo sia inaccettabile un comportamento simile, scandaloso. Neymar non deve azzardarsi a definirsi un leader, è solo un egoista che pensa ai fatti suoi. Nei panni di un tifoso del PSG sarei imbestialito, Neymar sta sputando sul club. Parliamo di un giocatore che quando scende in campo sembra giochi a calcetto con gli amici, provoca l'avversario senza alcun rispetto e fa cose totalmente inutili".