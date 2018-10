© foto di Insidefoto/Image Sport

Ha faticato in questa prima parte di campionato, ma Edin Dzeko (32) sembra un altro calciatore quando veste la maglia della nazionale bosniaca. L'attaccante ex Wolfsburg e Manchester City ha segnato in questa Serie A contro il Torino e l'Empoli, in Champions League s'è invece scatenato con la tripletta rifilata al Viktoria Plzen. Intanto ieri ha messo a segno due gol contro l'Irlanda del Nord, lanciando la sua Nazionale al successo in Nations League. Ora sono 301 i gol in carriera, ma Dzeko riesce addirittura a fare meglio di Leo Messi e Cristiano Ronaldo con la selezione del proprio Paese. Dzeko, in 97 partite (è recordman di presenze), è riuscito a esultare 55 volte per una media di 0,57 gol a partita. L'argentino ha invece segnato 65 gol in 128 presenze (media di 0,51 gol a partita), il portoghese 85 in 154 partite (media di 0,55 gol a partita).