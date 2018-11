EFL Cup, ritorno amaro per Lampard: i risultati delle gare di oggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ritorno amaro per Lampard a Stamford Bridge: il suo Derby County perde con onore, 3-2 contro il Chelsea. Da segnalare, nelle gare di EFL Cup valide per gli ottavi di finale e giocate oggi, anche il successo del Tottenham in casa del West Ham. Domani è in programma Manchester City-Fulham, mentre Leicester-Southampton era programmata per ieri ed è stata rinviata a data da destinarsi dopo la tragedia che ha colpito le Foxes.

Le gare giocate oggi

Arsenal-Blackpool 2-1

Chelsea-Derby County 3-2

West Ham-Tottenham 1-3

Middlesbrough-Crystal Palace 1-0

I quarti di finale

Manchester City o Fulham-Bournemouth

Arsenal-Leicester o Southampton

Tottenham-Middlesbrough

Chelsea-Burton