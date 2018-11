Eintracht, Hutter: "Vogliamo la 5^ vittoria consecutiva in Europa League"

Adolf Hutter, tecnico dell'Eintracht Francoforte, ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro l'Olympique Marsiglia valido per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Una sfida quella della Commerzbank-Arena ininfluente ai fini della classifica dato che i tedeschi sono già qualificati e la formazione di Rudi Garcia è già fuori dai giochi: "Anche se siamo già qualificati - ha spiegato Hutter - domani vogliamo offrire un grande spettacolo ai nostri tifosi che hanno esaurito in ogni ordine di posto lo stadio. Vogliamo la quinta vittoria su cinque gare per loro. Indisponibili? Stendera non ci sarà, così come i lungodegenti Torrò Abraham, Allan e Gerlades infleuzato. De Guzman? Dovremo aspettare fino all'ultimo momento per decidere per non sta bene neanche lui. Che Marsiglia mi aspetto? Loro sono già eliminati ma rimangono una squadra di buon livello. Ronnow? Ogni giorno propone ottime prestazioni in allenamento. Sarà in campo in una delle due gare di Europa League che ci mancano prima della fine del girone"