© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Dopo l'addio alla panchina del PSG, Unai Emery non ha atteso a lungo a spiegare il problema del club francese: "So quando sono la persona principale responsabile e quando non lo sono. È un processo che un allenatore deve interiorizzare e che assimila con il tempo e l'esperienza. In ogni club, devi sapere qual è il tuo ruolo e quale ruolo hai nei confronti del resto del gruppo. Sono dell'opinione che il leader del PSG sia Neymar. O che lo stia attualmente diventando. Neymar è venuto al PSG per essere il leader, per passare attraverso questo processo fino a diventare il migliore del mondo. A Manchester City, Guardiola comanda: al PSG Neymar".