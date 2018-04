Emirates FA Cup, Man United in finale: Tottenham ko 2-1 in rimonta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con una bellissima rimonta il Manchester United vola in finale di FA Cup battendo 2-1 il Tottenham. A Wembley gli Spurs sono passati in vantaggio dopo appena undici minuti dall'inizio della gara con il tap-in vincente di Dele Alli ma al 24' Alexis Sanchez ha trovato di testa il pareggio dei Red Devils. Nella ripresa in una gara molto avvincente ed equilibrata ha trovato il jolly vincente Ander Herrera che ha regalato così allo United la seconda finale di Coppa d'Inghilterra in tre anni e ora attende la vincente di Chelsea-Southampton.