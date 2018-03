Eredivisie, Ajax, Feyenoord e Alkmaar non sbagliano

© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo con l'Eredivisie per concludere la 28esima giornata. Vittorie fuori casa per Ajax, Feyenoord e Roda, rispettivamente contro Sparta Rotterdam, Zwolle e Roda. Successo, invece in casa per l'Alkmaar contro il Groningen. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Excelsior-Den Haag 1-2

Massop 26' (E), Johnsen 52', 79'

Heerenveen-Utrecht 2-2

Thorsby 39', Ghoochanneijhad 76' (H), Van der Maarel 18', Dessers 88'

PSV-Venlo 3-0

Van Ginkel 68', 83', Lozano 80'

Vitesse-Heracles 0-0

Twente-Willem II 2-2

Lam 43', Bijen 87' (T), Tsimikas 14', Sol Ortiz 70'

Zwolle-Feyenoord 3-4

Saymak 52', Parzyszek 85', 88' (Z), Van Persie 10', 15', El Ahmadi 51', Vilhena 78'

Breda-Roda 0-1

Avdijaj 37'

Sparta Rotterdam-Ajax 2-5

Kramer 31', Sanusi 90'+2' (S), Huntelaar 33', Schöne 53', Kluivert 59', Ziyech 66', 86'

Alkmaar-Groningen 3-2

Svensson 53', Til 66', Jahanbakhsh 90'+2' (A), van Weert 70', Doan 83'

La classifica:

PSV 71

Ajax 64

Alkmaar 59

Utrecht 48

Feyenoord 48

Vitesse 42

Zwolle 40

Den Haag 39

Heracles 37

Heerenveen 36

Excelsior 35

Venlo 33

Groningen 29

Breda 27

Willem II 27

Sparta Rotterdam 21

Twente 17

Roda 20