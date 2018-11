Eredivisie, super Ajax. Vince anche il Feyenoord

© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo con l'Eredivisie per giocare alcune gare della dodicesima giornata. Tranne il Groningen che batte in casa l'Heerenveen, oggi c'è la dura legge delle vittorie fuori casa. Successo, infatti per il Feyenoord, contro l'Heracles, dell'Ajax contro l'Excelsior e dell'AZ con il Den Haag. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Zwolle-Willem II 2-3

van Crooij 62', Flemming 81' (Z), Dankerlui 8', Sol 16', 67'

FC Emmen-Breda 2-0

Cavlan 59', Arias 88'

Graafschap-PSV 1-4

El Jebli 21' (G), L. de Jong 18', 87', Bergwijn 27', Malen 77'

Vitesse-Utrecht 2-1

Linssen 58', Ødegaard 64' (V), Dessers 78'

Venlo-Sittard 3-2

Seuntjes 32', Mlapa 41', 48' (V), Stokkers 30', Vidigal 86'

Groningen-Heerenveen 2-0

Warmerdam 27', Doan 38'

Den Haag-Alkmaar 0-1

Til 50'

Excelsior-Ajax 1-7

Messaoud 52' (E), Van de Beek 31', 48', Schöne 44', Dolberg 58', Schouten 71' (aut.), Ziyech 79', Neres 87'

Heracles-Feyenoord 0-2

Blaswich (aut.) 59', Toornstra 63'

La classifica:

PSV 36

Ajax 31

Feyenoord 23

Heracles 20

Utrecht 18

Venlo 18

Vitesse 18

Alkmaar 18

Heerenveen 14

Sittard 13

Willem II 13

Emmen 13

Excelsior 12

Den Haag 12

Zwolle 11

Graafschap 10

Groningen 10

Breda 8