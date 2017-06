Eriksson su Rooney: "Andare in Cina sarebbe un'esperienza positiva"

© foto di Imago/Image Sport

Sven Goran Eriksson, allenatore che ha avuto diverse esperienze in Cina, ha parlato del futuro di Wayne Rooney: "Ho sentito un sacco di cose sul calcio in Cina, anche che non è un buon posto dove vivere per le persone che vengono da fuori, ma è un pensiero molto lontano dalla realtà. Non ho parlato direttamente con Rooney, ma penso che se andasse in Cina sarebbe un'esperienza molto positiva".