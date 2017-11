ESCLUSIVA TMW - Ag. Fernando: "Galatasaray molto soddisfatto di lui"

Fonte: Dal WyScout Forum di Londra

"E' l'idolo della tifoseria del Galatasaray". Così Antonio Araujo, intervistato da Tuttomercatoweb.com, in merito all'avventura intrapresa la scorsa estate in Turchia da Fernando Francisco Reges Mouta, centrocampista brasiliano che dopo tre stagioni ha lasciato il Manchester City per trasferirsi al Galatasaray. "Si trova molto bene - ha detto -. Ho avuto modo di parlare anche adesso con i dirigenti turchi presenti qui a Londra e sono molto soddisfatti di lui".