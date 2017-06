ESCLUSIVA TMW - Ag. Motta: "Intesa per un altro anno. Verratti via? Non in Italia"

© foto di Sara Bittarelli

Thiago Motta è in aria di rinnovo con il PSG, seppure ancora non vi sia alcuna forma di accordo già depositato. A confermarlo, in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com è proprio l'agente del centrocampista italo-brasiliano, Alessandro Canovi:

A che punto è la situazione legata al rinnovo di Thiago Motta?

"Ancora non c'è niente di firmato o depositato, ma abbiamo degli accordi verbali pregressi con la dirigenza del PSG, anche se quelle non possono essere depositate in Federazione, ovviamente! (ride, ndr) Ma si va verso un prolungamento del contratto per un altro anno, prima di ulteriori verifiche tecniche che saranno eseguite in futuro".

Restando a Parigi, il PSG ora sta vivendo anche una situazione delicata con Verratti...

"Da pseudo-sostenitore del PSG spero che la cosa venga risolta in modo positivo. Leggo e sento quello che sta succedendo, ed è una situazione che non serve né al club né al giocatore. Sinceramente, sapendo che i parigini sono società che compra e che non vende a prezzo di saldo, sarà difficile che si arrivi a fare un prezzo per lui, e sicuramente non è possibile vederlo in Italia per più di un motivo. Secondo me comunque non se ne andrà".