ESCLUSIVA TMW - Ajax, Feyenoord test per Keizer. Rischia anche Van der Sar

Traballa la panchina in casa Ajax, ve l’avevamo già raccontato. E la partita di questa settimana, in casa del Feyenoord, diventa un banco di prova importante per Marcel Keizer. In caso di risultato negativo l’Ajax potrebbe cambiare guida tecnica e a quel punto non sarebbe da escludere un ritorno di fiamma per Frank De Boer. Traballa anche il dirigente ed ex portiere Edwin Van der Sar, la cui poltrona potrebbe essere rilevata da Wim Jonk, già all’Ajax per diversi anni. E in estate sarà l’ora dei saluti anche per il ds Overmars...