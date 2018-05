ESCLUSIVA TMW - Ajax, occhi su Julian Carranza del Banfield

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ajax al lavoro sul mercato. A caccia di rinforzi in attacco. L’ultima idea è Julian Carranza del Banfield, classe 2000. Primi contatti in corso, l’Ajax studia il profilo del giovane attaccante. Lavori in corso per il reparto offensivo, Carranza possibile rinforzo per l’Ajax che verrà...