ESCLUSIVA TMW - Ajax, per Ziyech avanza il Borussia Dortmund

Sirene dalla Germania per Hakim Ziyech. Il centrocampista dell’Ajax è un’idea di mercato del Borussia Dortmund. Primi approcci tra le parti. Il giocatore anche per esigenze personali e logistiche preferirebbe la soluzione tedesca ad altre opportunità. Sullo sfondo la Roma, che però non ha ancora fatto passi decisivi. E il Borussia Dortmund prova a mettere la freccia...