ESCLUSIVA TMW - Albania, continua il casting per la Nazionale: c'è anche Mutti

© foto di Federico De Luca

Non solo Filippo Inzaghi, Giancarlo Camolese e Roberto Carlos. Per la panchina dell'Albania, lasciata vacante da Gianni De Biasi, spunta un altro nome sul taccuino della federazione del Paese dell'Aquila a due teste. Si tratta, come raccolto dalla nostra redazione, di quello di Bortolo Mutti.