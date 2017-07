ESCLUSIVA TMW - Albania, entro martedì il nuovo ct. Panucci rimane in pole

© foto di Image Sport

Si stringono i tempi per la nomina del nuovo ct dell'Albania. Secondo quanto raccolto da TMW Christian Panucci, come già raccontato alcune settimane fa, è il candidato forte per raccogliere l'eredità di Gianni De Biasi, con Luigi De Canio come rivale italiano e Clarence Seedorf outsider di lusso ma al momento molto staccato. La fumata bianca è attesa entro la giornata di martedì.