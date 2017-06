ESCLUSIVA TMW - Atletico Madrid, forte pressing di Simeone per Diego Costa

© foto di Imago/Image Sport

Atletico Madrid a caccia di rinforzi. Mercato bloccato adesso, ma tanta voglia di operare a gennaio. E il Cholo Simeone ci prova in maniera importante per Diego Costa. L'attaccante del Chelsea è il primo obiettivo, possibile che venga parcheggiato dall'Atletico Madrid in un club amico fino a gennaio. I Colchoneros studiano la strategia migliore. Diego Costa obiettivo forte...