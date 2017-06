ESCLUSIVA TMW - Atletico Madrid-Simeone, intesa totale per il rinnovo

© foto di Imago/Image Sport

Diego Pablo Simeone e l'Atletico Madrid, avanti insieme. Il Cholo ha raggiunto l'intesa per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2018. Ve ne avevamo parlato qualche settimana fa, ora c'è l'accordo che verrà annunciato quando l'allenatore dei Colchoneros rientrerà dalle vacanze. Il nuovo contratto dovrebbe scadere nel 2019 con opzione per un'ulteriore stagione. L'Atletico e Simeone proseguono insieme, a caccia di nuove soddisfazioni...