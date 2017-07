ESCLUSIVA TMW - B.Dortmund, a gennaio Dolberg. E Aubameyang al Tianjin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Borussia Dortmund al lavoro sul mercato. Manovre per gennaio, accordo di massima raggiunto per Dolberg dell'Ajax. Una trattativa che si svilupperà dopo la cessione di Pierre Aubameyang, che pare destinato al Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro a cui dovrebbe legarsi dal 2018 con un contratto quinquennale. Operazione avviata con vista su gennaio, Dolberg verso il Borussia Dortmund e Aubameyang in Cina...