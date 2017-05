ESCLUSIVA TMW - B.Dortmund, offerti 12 milioni all'Ajax per Younes: la situazione

© foto di Imago/Image Sport

Sirene di mercato per i gioielli dell'Ajax. Amin Younes nel mirino del Borussia Dortmund, che ha messo sul piatto 12 milioni di euro. Offerta rispedita al mittente, perché il club olandese chiede almeno 20 milioni per privarsi del centrocampista classe 93. Tutto comunque è rimandato a dopo la finale di Europa League. Nessuna intenzione, per ora, in casa Ajax, di parlare di mercato. Intanto il Borussia Dortmund ci prova, obiettivo Younes...