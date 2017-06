ESCLUSIVA TMW - Benfica, l'agente di Santander è a Lisbona per trattare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Colpo di scena sul panorama portoghese. In queste ore si sta avvicinando al Benfica l'attaccante paraguaiano Federico Javier Santander Mereles. Il centravanti del Copenaghen è un obiettivo del Benfica, al punto che il suo procuratore Isidoro Gimenes si trova a Lisbona in queste ore per negoziare il possibile accordo con il club lusitano.