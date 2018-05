ESCLUSIVA TMW - Borussia Dortmund, contatti avviati con Villas-Boas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'anno di esilio dorato nella Chinese SuperLeague André Villas-Boas potrebbe presto tornare protagonista nel calcio che conta. Il tecnico portoghese, ex di Porto, Chelsea, Tottenham e Zenit, potrebbe, infatti, sbarcare in Bundesliga. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com nei giorni scorsi il Borussia Dortmund avrebbe attivato i propri canali verso l'allenatore. Al momento non si può parlare di una vera e propria trattativa avviata, ma di una forte dimostrazione d'interesse da parte del club giallonero nei confronti di Villas-Boas per l'avvio in estate di un nuovo ciclo.