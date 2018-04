ESCLUSIVA TMW - Borussia Dortmund, intesa di massima con Trapp

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin Trapp e il Borussia Dortmund, prove di accordo. Contatti continui per il portiere del PSG, dopo gli approcci del mese scorso le parti hanno raggiunto un'intesa di massima per un triennale. Nelle prossime settimane nuovi contatti per approfondire gli aspetti contrattuali e poi si potrebbe arrivare alla fumata bianca. Il Borussia Dortmund è al lavoro, nel mirino c'è Trapp...