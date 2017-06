ESCLUSIVA TMW - Borussia Dortmund, offensiva per Veltman e tentativo per Dolberg

Borussia Dortmund al lavoro sul mercato, occhi puntati in casa Ajax. Contatti in corso per il difensore Joe Veltman, buone possibilità che possa approdare in Germania. Il Borussia Dortmund ci prova anche per Dolberg, ma in questo caso la trattativa è più difficile e la sensazione è che possa restare in Olanda. Il Borussia Dortmund si muove, Veltman e Dolberg nel mirino...