ESCLUSIVA TMW - Celta, beffate le italiane nella corsa a Maxi Gomez

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com in esclusiva il talento uruguayo del Defensor Sporting, Maximiliano Gomez, è ad un passo dal Celta. Il club spagnolo ha anticipato la concorrenza di club di mezza Europa per arrivare la classe 1996 e la trattativa è in dirittura d'arrivo. In passato, anche l'Udinese era stata accostata al giocatore sudamericano.