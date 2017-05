ESCLUSIVA TMW - Chelsea-Hazard, nuovi contatti per il rinnovo. Real su Wijnaldum

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea non vuole perdere Eden Hazard, nonostante il corteggiamento del Real Madrid. Nuovi contatti per il rinnovo del contratto, fino al 2021. Blues ottimisti, ma l'ultima decisione sarà del giocatore. Intanto il Real Madrid prepara il piano B: si tratta di Geiorgio Wijnaldum del Liverpool, c'è già stato un incontro tra il club e l'agente del calciatore. Chelsea al lavoro per il rinnovo di Hazard, Real che si muove per trovare alternative. E nel mirino c'è Wijnaldum...